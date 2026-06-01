В День защиты детей юным жителям ДНР показали спектакль о Незнайке и его друзьях

В Международный день защиты детей артисты Донецкого молодежного театра показали юным жителям Республики спектакль о Незнайке и его друзьях. И это еще далеко не все, что подготовил коллектив театра.
- Помимо театрального представления, для гостей развернулась игровая и творческая программа, вдохновленная миром Николая Носова. В зоне с аквагримом команда аниматоров из театральной студии «Отражения» с помощью кистей и ярких красок превращала малышей в очаровательных сказочных зверюшек. В творческой мастерской Незабудки юные мастера своими руками создавали яркие цветы на память о встрече с театром, - рассказали в Министерстве культуры ДНР.
Финальным аккордом в праздничном мероприятии стал общий флешмоб, который закрутил детей и взрослых в прекрасный танец детства.
Ранее сообщалось, что в Донецком Доме молодежи «30/09» прошел масштабный фестиваль, посвященный Дню защиты детей.
