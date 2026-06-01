Директор Донецкой филармонии принял участие во флешмобе ко Дню защиты детей

Александр Парецкий в детстве. Фото: t.me/paretsky

В преддверии Дня защиты детей партия «Единая Россия» запустила увлекательный фотофлешмоб «Великое начинается с детства». Акция призвала жителей вспомнить, какими они были в детстве, о чем мечтали, и через архивные фотографии напомнить подрастающему поколению, что любая большая мечта берет свое начало с юных лет.

К этой инициативе присоединился и директор Донецкой государственной академической филармонии Александр Парецкий. Он опубликовал в телеграм-канале свое детское фото с трогательной подписью: «Будущий директор филармонии. Саша Парецкий в 1989 году».

Руководитель филармонии признался, что тогда, почти 40 лет назад, еще не думал о руководстве коллективом почти в четыреста человек. И даже о вокальном будущем не мечтал. При этом подчеркнул важность этого этапа жизни, который задает вектор для дальнейшего пути.

- Но все не случайно! Все мы родом из детства! - добавил Александр Парецкий.

