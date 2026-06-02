В Мариуполе приступили ко второму этапу восстановления трамвайного депо

В Мариуполе строители из Санкт-Петербурга приступили ко второму этапу восстановления трамвайного депо. Об этом сообщили в Представительстве Петербурга в Мариуполе.

- В рамках шефской программы Санкт-Петербург оказывает всестороннюю поддержку Мариуполю, участвуя в восстановлении городской инфраструктуры. В настоящее время специалисты из города-побратима выполняют второй этап ремонтно-восстановительных работ административно-бытового корпуса Мариупольского трамвайного депо, - рассказали в Представительстве.

Там добавили, что на первом этапе специалисты отремонтировали кровлю и фасады, а теперь приступили к внутренним работам.

Ранее заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что накануне Дня защиты детей в Мариуполе завершили восстановление детского сада №76. Работы проводили строители Тульской области.

Кроме того, сообщалось, что в Мариуполе восстановили дом на проспекте Маршала Жукова.

