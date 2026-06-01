Четыре года партнерства: Как Санкт-Петербург помогает возрождаться русскому Мариуполю

За четыре года партнерства Северная столица оказала Мариуполю неоценимую помощь

Мариуполь и Санкт-Петербург отмечают четвертую годовщину подписания соглашения о побратимских связях. Этот документ, подписанный 1 июня 2022 года, положил начало крепкой и плодотворной дружбе между двумя российскими городами, став основой для реализации десятков совместных проектов. Об этом заявил глава Мариуполя Антон Кольцов.

Он отметил, что за четыре года партнерства Северная столица оказала Мариуполю масштабную и неоценимую помощь в восстановлении инфраструктуры. При поддержке Санкт-Петербурга в освобожденном городе были восстановлены жилые дома, проведена модернизация образовательных и медицинских учреждений, обновлены социально-культурные объекты. Кроме того, в городе появились новые комфортные общественные пространства - парки и благоустроенные дворовые территории.

- Вклад Петербурга в формирование современного, безопасного и комфортного Мариуполя имеет огромное значение, - подчеркнул глава Мариуполя Антон Кольцов и добавил, что взаимодействие между городами год от года становится все более глубоким и результативным.

Особую благодарность Кольцов выразил губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову, отметив его личную вовлеченность в развитие проектов, значимых для Мариуполя.

- Дорогой Петербург, спасибо! - поблагодарил Антон Кольцов.

Напомним, что петербургские строители фактически поднимали Мариуполь из руин. Ими восстановлена большая часть школ, детских садов, больниц, спортивных комплексов, учреждений культуры, отремонтирована транспортная и инженерная инфраструктуры. Некоторые из объектов являются визитными карточками города - это Мариупольский драматический театр, Покровский храм, спорткомплекс «Нептун» с бассейном и зоной отдыха, кинотеатр «Комсомолец» и построенный с нуля диагностический центр.

