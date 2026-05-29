Пушилин и Волошин вручили награды сотрудникам онкоцентра в ДНР. Фото: ТГ/Пушилин

Коллектив Республиканского онкоцентра имени Бондаря продолжает спасать людей даже в самых сложных условиях. Глава ДНР Денис Пушилин вместе с сенатором Александром Волошиным вручил сотрудникам центра государственные награды.

Оснащению онкологической службы в ДНР уделяют серьезное внимание. Этой весной ввели в эксплуатацию новый линейный ускоритель, а для диагностики и планирования лечения - специализированный компьютерный томограф экспертного класса для предлучевой подготовки.

- Но любая техника, препараты, улучшение материально-технической базы не работают без специалистов и рук, которые лечат. Спасибо врачам, - сказал Глава ДНР.

Ранее Глава ДНР Денис Пушилин вместе с сенатором Александром Волошиным, томским губернатором Владимиром Мазуром и другими гостями Республики посетил мемориальный комплекс «Саур-Могила».

Кроме того, Денис Пушилин и сенатор Российской Федерации Александр Волошин вручили удостоверения ветерана боевых действий 12 сотрудникам отдельного боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад».

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Музей на колесах» посетил более 1000 студентов и школьников Донецка

Передвижная выставка к 135-летию Прокофьева побывала в семи учебных заведениях Донецка (подробнее)