«Музей на колесах» посетил более 1000 студентов и школьников Донецка. Фото: Министерство культуры ДНР

В Донецкой Народной Республике в рамках празднования 135-летия со дня рождения великого композитора Сергея Прокофьева проходит уникальный проект «Музей на колесах». Инновационная передвижная выставка, организованная Донецким республиканским художественным музеем при поддержке Министерства культуры ДНР, путешествует по образовательным учреждениям региона, открывая для молодежи новые горизонты классического искусства и истории родного края.

Как сообщили в Министерстве культуры ДНР, за период с 16 по 29 мая мобильная экспозиция посетила целый ряд учебных заведений столицы ДНР. Среди них - ведущие профессиональные колледжи, лицеи и школы города, в том числе политехнический, промышленно-энергетический, транспортно-технологический колледжи, а также школа №2 имени Героя Советского Союза Ю.М. Двужильного. Участниками этого просветительского проекта уже стали более тысячи донецких школьников и студентов.

«Музей на колесах» посетил более 1000 студентов и школьников Донецка. Фото: Министерство культуры ДНР

Главным технологическим новшеством и точкой притяжения выставки стала реалистичная голограмма Сергея Прокофьева. Благодаря современным цифровым решениям образ легендарного композитора буквально ожил перед зрителями: виртуальный маэстро делится со слушателями воспоминаниями о ключевых моментах своей жизни и творческого пути. Кроме того, посетители мобильного комплекса смогли побывать в передвижном концертном зале, что позволило им глубже прочувствовать энергетику и масштаб музыкальных шедевров гения.

«Музей на колесах» посетил более 1000 студентов и школьников Донецка. Фото: Министерство культуры ДНР

Проект «Музей на колесах» выполняет важную социальную миссию, делая высокое искусство доступным и вдохновляющим для подрастающего поколения. Подобные интерактивные форматы не только вызывают живой эмоциональный отклик у молодежи и пробуждают интерес к истории Донбасса, но и помогают сохранить богатейшее культурное наследие региона, укрепляя связь времен с помощью передовых технологий.

Ранее сообщалось, что балетная труппа «Донбасс Оперы» с триумфом открыла гастрольный тур в Сочи, представив на сцене легендарного Зимнего театра спектакль «Собор Парижской Богоматери» на музыку Цезаря Пуни.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава ДНР вручил удостоверения ветерана боевых действий сотрудникам «Каскад»

В ДНР сотрудники ОБТФ «Каскад» получили удостоверения ветерана боевых действий и социальные гарантии (подробнее)