Денис Пушилин и Александр Волошин вручили удостоверения ветерана боевых действий сотрудникам ОБТФ «Каскад». Фото: Сайт Главы ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и сенатор Российской Федерации Александр Волошин вручили удостоверения ветерана боевых действий 12 сотрудникам отдельного боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад». В торжественном мероприятии приняла участие руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в ДНР Марина Соловарова.

Выдача документов стала результатом масштабной совместной работы руководства Республики, Министерства обороны и Министерства иностранных дел РФ. Главная цель этого процесса - восстановление справедливости в отношении добровольцев и защитников Донбасса, которые с первых дней встали на защиту Родины.

Глава ДНР вручил удостоверения ветерана боевых действий сотрудникам «Каскад»

Денис Пушилин подчеркнул, что бойцы «Каскада» выполняли свой долг по зову сердца, не задумываясь о наградах или льготах. Теперь задача государства - обеспечить им заслуженное признание и доступ ко всем предусмотренным законом социальным гарантиям.

- Вы просто брали и делали. Наша задача - чтобы все было доведено до логического завершения и все соответствующие документы были выданы. Хорошо, что у нас есть фонд «Защитники Отечества», который сейчас эту работу концентрирует и сопровождает каждый случай индивидуально, - отметил Глава ДНР.

Сенатор Александр Волошин в своем обращении к ветеранам назвал их достойными наследниками поколения победителей и примером для молодежи. Он напомнил, что поддержка участников боевых действий является безусловным приоритетом государственной политики, обозначенным Президентом России Владимиром Путиным.

