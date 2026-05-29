Глава ДНР Денис Пушилин посетил мемориал «Саур-Могила». Фото: ТГ/Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин вместе с сенатором Александром Волошиным, томским губернатором Владимиром Мазуром и другими гостями Республики посетил мемориальный комплекс «Саур-Могила» - место силы Донбасса.

Они поднялись на легендарную высоту, возложили цветы к Вечному огню и почтили память всех воинов, которые отдали жизнь за свободу Родины.

В годы Великой Отечественной после освобождения Саур-Могилы началось стремительное изгнание фашистов с донецкой земли. А летом 2014 года здесь снова развернулись одни из самых тяжёлых боёв за Донбасс.

- Наш курган - символ народной памяти и одно из красивейших мест в регионе. С каждым годом Саур-Могила привлекает все больше гостей из разных регионов страны, которые хотят прикоснуться к истории Донбасса, - сказал Глава ДНР.

Ранее Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и сенатор Российской Федерации Александр Волошин вручили удостоверения ветерана боевых действий 12 сотрудникам отдельного боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад».

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецке прошла ежегодная премия и концерт «Настоящая музыка» от радио «Комсомольская правда»

На открытой площадке выступили известные в ДНР и за ее пределами рок-группы (подробнее)