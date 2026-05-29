В ДНР к 2027 году разработают автомобильные туристические маршруты. Фото (архив): ТГ/Пушилин

В Донецкой Народной Республике ведется разработка автомобильных туристических маршрутов, которую планируют завершить к 2027 году. Об этом сообщили в Министерстве спорта и туризма ДНР.

- Что включает в себя проект? Организация дорожного движения: создание удобных и безопасных маршрутов для путешественников. Развитие придорожного сервиса: обеспечение комфортного отдыха на маршрутах, включая парковки для туристических автобусов и автодомов. Градостроительная документация: подготовка необходимой документации для реализации проектов, - рассказали в Министерстве.

Там добавили, что общая протяженность региональных автомобильных туристических маршрутов составит более тысячи километров.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе формируется бренд делового центра Приазовья.

Кроме того, сообщалось, что Донецк станет центром военно-патриотического туризма в Донецкой Народной Республике.

