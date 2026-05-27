Донецк станет центром военно-патриотического туризма в ДНР

Новые туристические маршруты станут не просто экскурсиями, а настоящим погружением в историю. Фото: сайт Главы ДНР

Во время разработки комплексной территориальной схемы развития туризма и генерального плана ДНР Единый институт пространственного планирования Российской Федерации предложил создать новые военно-патриотические туристические маршруты в Донецке. Целью проекта является глубокое осмысление и сохранение героического и зачастую трагического прошлого региона.

Такие маршруты станут не просто экскурсиями, а настоящим погружением в историю, объединяющим воедино ключевые мемориальные объекты и памятники. В их число войдут места, связанные с событиями Гражданской и Великой Отечественной войн, Музей Великой Отечественной войны, монумент «Царь-пушка», памятник С.М. Буденному и братская могила советских воинов Южного фронта.

Особое внимание уделяется мемориальному комплексу «Саур-Могила», который, несмотря на то, что расположен за пределами города, рассматривается как важный пункт для расширенных межмуниципальных маршрутов. Также в перечень включены знаковые памятники современной истории Донбасса: колокол памяти, памятник «Твоим освободителям, Донбасс» и мемориал «Аллея ангелов», посвященный детям, которые погибли в ходе конфликта.

Инициаторы проекта уверены, что развитие военно-патриотического туризма позволит глубже понять прошлое и укрепить связь поколений.

- Каждый такой маршрут - это не просто экскурсия по памятным местам, а живое прикосновение к истории, возможность для посетителей, особенно молодежи, проникнуться духом мужества и стойкости, которые всегда отличали жителей Донецкой земли, - отметили в ЕИПП РФ.

