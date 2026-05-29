ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииРоссийский паспортВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
НовостиПолитика29 мая 2026 14:07

ВС РФ почти выбили ВСУ из Татьяновки под Святогорском в ДНР

ВС РФ готовят плацдармы для форсирования реки и движения к Богородичному
Владислав ГУЩИН
ВС РФ почти выбили ВСУ из Татьяновки под Святогорском в ДНР (архивное фото)

Российские войска практически полностью выбили ВСУ с северного берега реки Северский Донец в районе Татьяновки под Святогорском. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Сейчас российские войска готовят плацдармы, чтобы форсировать водную преграду и двигаться дальше - на юго-запад, в сторону Богородичного. Также Марочко отметил, что ВС РФ расширили зону контроля южнее Яровой.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России «Южной» группировки войск и «Центр» продолжают продвижение в Донецкой Народной Республике. Российские войска на прошедшей неделе улучшили тактическое положение.

Кроме того, Вооруженные силы России уничтожили огневые точки ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении в Донецкой Народной Республике. Расчеты БПЛА ВС РФ продолжают наносить точные удары по позициям украинских боевиков.

Пушилин заявил, что ВСУ бросают в Рай-Александровку резервы

Глава ДНР сообщил, что поселок Рай-Александровка небольшой, но стоит на высоте, и там очень серьезные укрепления ВСУ (подробнее)