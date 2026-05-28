Пушилин заявил, что ВСУ бросают в Рай-Александровку резервы. Фото: АГ ДНР

Вооруженные формирования Украины постоянно бросают свежие силы в Рай-Александровку, сколько бы ни теряли. Об этом в эфире «Соловьев Live» заявил Глава ДНР Денис Пушилин.

Сам по себе поселок небольшой, но он стоит на высоте. Противник очень серьезно там укрепился и без остановки подтягивает резервы.

Рай-Александровка находится в 17 километрах от Краматорска и Славянска и является одним из ключевых дорожных узлов ВСУ.

Ранее Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы России вышли на химзавод в Константиновке. В настоящее время бои идут непосредственно на территории предприятия.

Кроме того, Военнослужащие группировки войск «Центр» Вооруженных сил России улучшили положение по переднему краю в Донецкой Народной Республике. За сутки на этом направлении потери украинских боевиков составили более 370 военнослужащих.

