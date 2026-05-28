ВС РФ «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи в ДНР (архивное фото)

Вооруженные силы России «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Пискуновка, Новоселовка и Константиновка Донецкой Народной Республики, - рассказали в Минобороны России.

Там добавили, что на этом направлении российские войска уничтожили бронетранспортер ВСУ М113 производства США. А всего за сутки потери украинские боевиков составили до 90 военнослужащих.

Ранее Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы России вышли на химзавод в Константиновке. В настоящее время бои идут непосредственно на территории завода.

Кроме того, сообщалось, что ВС РФ нанесли точечные удары по позициям ВСУ в районах Николаевки и Новоселовки.

