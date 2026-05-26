Дети-партизаны из Артемовска помогли бойцам ВС РФ, украв с позиций ВСУ порох

В освобожденном Артемовске живут двое детей-партизан, которые своими инициативами во время боевых действий помогали бойцам Вооруженных сил России. Как рассказал отец детей в беседе с ТАСС, ребята украли у украинских артиллеристов порох, тем самым сорвав удары по позициям ВС РФ.

– В нашей посадке был такой закуток с дикой зарослью, и там стояла минометная батарея. И вот так нашелся подходящий момент, что малые зашли туда, когда никого не было. Они [ВСУ] просто бросали миномет, бросали вот эти снаряды, которые еще не выпустили. А рядом лежал порох. Дети просто забрали его и спрятали. И когда им [ВСУ] надо было отработать, у них ничего не получилось, – рассказал отец детей.

Он добавил, что это была своего рода единоразовая диверсия против украинских боевиков. Мужчина также рассказал, что украденный порох семья использовала для разжигания огня.

Напомним, что девятилетняя девочка из Артемовска помогла уничтожить танк вооруженных формирований Украины, заклинив ему башню. Чтобы обеспечить безопасность семьи и войти в доверие к противнику, жильцы поддерживали с солдатами общение. Воспользовавшись моментом, девочка попросила разрешения осмотреть танк изнутри.

