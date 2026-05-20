9-летняя девочка из Артемовска помогла уничтожить танк ВСУ, заклинив ему башню

В ДНР стала известна удивительная история о мужестве девятилетней девочки из Артемовска, которая фактически совершила партизанскую диверсию против украинских войск. Как рассказал в интервью ТАСС отец ребенка, в период, когда город находился под контролем ВСУ, украинские военные часто размещали бронетехнику прямо напротив их жилого дома. Чтобы обеспечить безопасность семьи и войти в доверие к противнику, жильцы поддерживали с солдатами общение. Воспользовавшись моментом, девочка попросила разрешения осмотреть танк изнутри.

- Напротив нашего дома украинские военные ставили танки. И поскольку это происходило очень часто, мы все равно разговаривали, входили в доверие. И дочь попросилась залезть в танк, - рассказал отец ребенка, отметив, что ребенку тогда было девять лет.

Оказавшись в боевом отделении, ребенок сумел незаметно повредить механизм поворота башни. Сама юная героиня сейчас признается, что уже не помнит технических деталей своего поступка, однако результат был достигнут - башню заклинило.

Когда на позицию приехал командир, экипаж не решился признаться, что пускал в машину ребенка. Башню так и не починили. Вскоре танк отправили на задание с неисправным механизмом, и его сразу подбили российские войска.

