Три месяца среди боли: Фельдшер Любовь Назаренко осталась в Мариуполе во время боевых действий, чтобы спасать людей

В Мариуполе в 2022 году проходили ожесточенные бои Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Мариуполя Любовь Назаренко работала фельдшером на «Азовстали». Когда в городе начались боевые действия, она не осталась в стороне и помогала спасать раненых в подвале собственного дома. Даже в тяжелых условиях ей удавалось сохранять спокойствие и поддерживать людей.

Любовь Назаренко

- По лезвию ножа мне приходилось идти не раз, и не раз я могла погибнуть, - рассказывает Любовь. - Я оперировала людей в подвале - делала все, что было в моих силах. Голова была разбита, вся в крови, потому что в темноте ничего не было видно. Там же мы ходили в туалет, там же вынимали осколки… Наверное, это мой кармический долг. И если бы даже Господь спросил меня: «Люба, хочешь, я уберу это из твоей жизни?» - я бы отказалась. Я тогда была именно там, где должна была быть. В ужасном, страшном месте, но на своем месте. И по сей день я несу этот крест.

Во время самых ожесточенных боев за город Любовь оказалась почти в самом центре событий - в так называемом «красном квадрате», на улице Азовстальской. Каждый день был настоящим испытанием: еду и воду приходилось добывать буквально по крохам, постоянно висела угроза обстрела. Но самой тяжелой болью для нее стало даже не это, а расставание с сыном.

- 22 февраля 2022 года я была дома, отдыхала после смены. Мой ребенок в это время был у моей мамы, - вспоминает Любовь Назаренко. - Так получилось, что муж забрал сына и уехал, а до меня дозвониться не смог. В итоге я три месяца не видела своего ребенка. Больше всего меня волновало даже не то, что происходило вокруг, а то, что я ничего не знала о сыне - ни где он, ни что с ним.

Любовь вспоминает погибшего соседа, который перед смертью подарил ей том Сергея Есенина. С тех пор она сама начала писать стихи. В своих строках она воплощает глубокие и философские мысли, как и положено военной лирике.

- Я не могу просто взять и написать стихи. Должен быть какой-то стресс, толчок, - признается Назаренко. - В творчестве должно быть две вещи: сильная эмоция и энергия.

Стихотворение Любови Назаренко

Часто снятся твои стены,

В них осталась моя тень,

Эта память мои вены

Прожигает каждый день.

Мой халат прижали плиты,

И медпункт не включит свет,

Но дороги не забыты,

Что вписались в память лет.

