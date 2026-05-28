Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС РФ вышли на химзавод в Константиновке. Фото: ТГ/Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин в интервью Владимиру Соловьеву для ИС «Вести» заявил, что Вооруженные силы России вышли на химзавод в Константиновке. В настоящее время бои идут непосредственно на территории завода.

- Константиновка, мы тоже видим, она окружается с нескольких флангов. Плюс идут непосредственно сами городские бои. Сейчас поступает информация по химзаводу. Это, скажем так, уже новая локация, которую заняли наши подразделения, - рассказал Пушилин.

Он добавил, что российские войска продвигаются вперед.

Ранее сообщалось, что расчеты беспилотных систем 51-й армии группировки войск «Центр» уничтожили сеть антенн-ретрансляторов ВСУ на Добропольском направлении в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили танк «Leopard» производства ФРГ в Донецкой Народной Республике.

