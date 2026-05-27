ВС РФ уничтожили танк «Leopard» производства ФРГ в ДНР. Фото: Минобороны России

Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили танк «Leopard» производства ФРГ в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

- Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Пискуновка, Ореховатка, Николаевка, Новоселовка, Рай-Александровка, Краматорск и Константиновка ДНР, - рассказали в Минобороны РФ.

Там добавили, что украинские боевики за последние сутки на этом направлении потеряли до 180 военнослужащих.

Ранее сообщалось, что опасную находку обнаружили российские силовики в районе города Красноармейск. В результате совместных оперативно-боевых мероприятий УФСБ России по ДНР и органов военной контрразведки Тихоокеанского флота был найден тщательно замаскированный тайник, оставленный украинскими боевиками при отступлении из города.

