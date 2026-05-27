ВС РФ уничтожили сеть антенн-ретрансляторов ВСУ на Добропольском направлении (архивное фото)

Расчеты беспилотных систем 51-й армии группировки войск «Центр» уничтожили сеть антенн-ретрансляторов ВСУ на Добропольском направлении.

Как сообщили в Минобороны России, операторы ударных дронов из 56-го отдельного батальона спецназначения 51-й гвардейской общевойсковой армии систематически выявляют и ликвидируют замаскированные ретрансляторы. Это «ослепляет» противника на участке - снижается эффективность как вражеской разведывательной, так и ударной малой авиации. В итоге штурмовые подразделения группировки получают преимущество в наступлении.

Ранее сообщалось, что операторы ударных беспилотников 56-го отдельного батальона спецназначения 51-й армии группировки войск «Центр» уничтожили вражеские блиндажи вместе с живой силой ВСУ на Добропольском направлении. Работали дронами самолетного типа «Молния-2» и квадрокоптерами на оптоволоконной связи.

Кроме того, ВС РФ уничтожили танк «Leopard» производства ФРГ в Донецкой Народной Республике.

