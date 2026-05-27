Военнослужащие группировки войск «Центр» ВС РФ наносят поражение ВСУ в ДНР (архивное фото)

Военнослужащие группировки войск «Центр» Вооруженных сил России наносят поражение украинским боевикам в районах населенных пунктов Райское, Сергеевка, Красный Кут, Торецкое, Белицкое, Кучеров Яр, Новоалександровка и Новогригоровка в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Там добавили, что российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции.

За сутки на этом направлении потери ВСУ составили до 340 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили танк «Leopard» производства ФРГ в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, Глава ДНР Денис Пушилин рассказал об успехах российских войск в Донецкой Народной Республике. Бойцы ВС РФ продвигаются вдоль лесополос у Новоалександровки. Также на Добропольско-Красноармейском направлении идут бои за Васильевку, ВСУ предпринимают безуспешные контратаки.

