Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП
Военнослужащие группировки войск «Центр» Вооруженных сил России наносят поражение украинским боевикам в районах населенных пунктов Райское, Сергеевка, Красный Кут, Торецкое, Белицкое, Кучеров Яр, Новоалександровка и Новогригоровка в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Там добавили, что российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции.
За сутки на этом направлении потери ВСУ составили до 340 человек личного состава.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили танк «Leopard» производства ФРГ в Донецкой Народной Республике.
Кроме того, Глава ДНР Денис Пушилин рассказал об успехах российских войск в Донецкой Народной Республике. Бойцы ВС РФ продвигаются вдоль лесополос у Новоалександровки. Также на Добропольско-Красноармейском направлении идут бои за Васильевку, ВСУ предпринимают безуспешные контратаки.
Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram
Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Российские войска продвинулись в районах Краматорска, Константиновки и Дружковки
ВС РФ добились улучшения своих позиций по переднему краю в ДНР (подробнее)