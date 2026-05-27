Российские войска улучшили свои позиции по переднему краю в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Там отметили, что подразделения «Южной» группировки войск успешно атаковали позиции ВСУ в районах Куртовки, Рай-Александровки, Дружковки, Тихоновки, Артема, Николаевки, а также Краматорска и Константиновки.

В ходе боев, по данным ведомства, украинская сторона потеряла более 85 своих солдат, два американских бронетранспортера «Stryker», три бронемашины, 16 единиц автотранспорта, два арторудия и одну боевую машину реактивной системы залпового огня «Град».

Тем временем подразделения группировки войск «Центр» сумели занять более выгодные рубежи и позиции. Это стало возможным благодаря успешным ударам по живой силе и технике бригад ВСУ и нацгвардии. Операции проводились в районах Кутузовки, Доброполья, Новониколаевки, Золотого Колодезя, Кучерова Яра, Белицкого и Василевки на территории ДНР, а также в Днепропетровской области.

Украинские вооруженные формирования понесли потери, превышающие 310 военнослужащих. Также уничтожены один танк, три бронемашины, 12 автомобилей и одно артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Запад» укрепили свои позиции и нанесли поражение силам ВСУ и территориальной обороны. Боевые действия развернулись в районах Красного Лимана, Святогорска и Пришиба в Донецкой Народной Республике, а также на территории Харьковской области.

Согласно данным Минобороны РФ, потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, один американский бронетранспортер М113 и две бронемашины HMMWV из США, 18 единиц автомобильной техники, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы.

