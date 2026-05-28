Российские военные продолжают добиваться новых тактических успехов в ДНР и занимают более выгодные позиции

Российские вооруженные силы продолжают добиваться новых тактических успехов в Донецкой Народной Республике и занимают более выгодные позиции. В ходе интенсивных боев подразделениям ВС РФ удалось нанести существенный урон живой силе и технике противника.

По данным Министерства обороны России, подразделения группировки войск «Южная» успешно продвинулись в ДНР после нанесения точечных ударов по позициям ВСУ в районах Пискуновки, Ореховатки, Николаевки, Новоселовки, Рай-Александровки, Краматорска и Константиновки.

В итоге противник понес значительные потери, насчитывающие до 180 украинских военнослужащих. Кроме того, российские военные уничтожили два танка, среди которых был немецкий «Leopard», боевую машину пехоты, американский бронетранспортер «Stryker», пять других бронемашин, 18 автомобилей, два артиллерийских орудия и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град».

Тем временем подразделения группировки войск «Центр» также заняли более выгодные рубежи и позиции. Им удалось нанести поражение украинским вооруженным формированиям и подразделениям нацгвардии в районах Райского, Сергеевки, Красного Кута, Торецкого, Белицкого, Кучерова Яра, Новоалександровки и Новогригоровки в ДНР, а также на территории Днепропетровской области.

Совокупные потери украинских вооруженных формирований на этом направлении составили до 340 военнослужащих, две бронемашины, семь автомобилей, артиллерийское орудие и станция РЭБ.

Кроме того, подразделения группировки войск «Запад» успешно заняли более выгодные рубежи и позиции, атаковав позиции ВСУ и терробороны в районах Красного Лимана и Пришиба Донецкой Народной Республики, а также на территории Харьковской области.

Потери ВСУ на этом направлении составили до 190 солдат, а также британская бронемашина «Snatch» и украинская бронемашина «Новатор», 19 автомобилей и американская 155-мм гаубица М114.

