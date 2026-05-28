Бойцы группировки войск «Центр» ВС РФ улучшили положение по переднему краю в ДНР (архивное фото) Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Военнослужащие группировки войск «Центр» Вооруженных сил России улучшили положение по переднему краю в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил в Министерстве обороны РФ.

- Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Белицкое, Кучеров Яр, Райское и Водянское Донецкой Народной Республики, - рассказали в Минобороны России.

За сутки на этом направлении потери украинских боевиков составили более 370 военнослужащих.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и Донецкой Народной Республике.

Кроме того, сообщалось, что расчеты беспилотных систем 51-й армии группировки войск «Центр» уничтожили сеть антенн-ретрансляторов ВСУ на Добропольском направлении.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС РФ вышли на химзавод в Константиновке

Также в Константиновке продолжаются городские бои (подробнее)