Бойцы «Южной» группировки войск и «Центр» продолжают продвижение в ДНР (архивное фото)

Вооруженные силы России «Южной» группировки войск и «Центр» продолжают продвижение в Донецкой Народной Республике. Как сообщили в Минобороны РФ, российские войска на прошедшей неделе улучшили тактическое положение.

Бойцы «Южной» группировки войск нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ.

За неделю военнослужащие группировки войск «Центр» нанесли поражение формированиям четырех механизированных, пехотной, егерской, аэромобильной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России уничтожили огневые точки ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, сообщалось, что расчеты беспилотных систем 51-й армии группировки войск «Центр» уничтожили сеть антенн-ретрансляторов ВСУ на Добропольском направлении.

