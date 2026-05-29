На Краматорско-Дружковском направлении ВС РФ уничтожили огневые точки ВСУ

На Краматорско-Дружковском направлении расчеты БПЛА ВС РФ уничтожили огневые точки ВСУ

Вооруженные силы России уничтожили огневые точки ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении в Донецкой Народной Республике. Как сообщили в Минобороны России, расчеты БПЛА ВС РФ продолжают наносить точные удары по позициям украинских боевиков.

- В ходе выполнения боевых задач были обнаружены блиндажи и фортификационные сооружения противника, использовавшиеся для укрытия личного состава и организации обороны. После уточнения координат по выявленным объектам нанесены точечные удары беспилотниками, - рассказали в Министерстве обороны РФ.

Там добавили, что уничтожение таких целей лишает возможности ВСУ безопасно размещать личный состав на переднем крае.

Ранее Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ бросают в Рай-Александровку резервы.

Кроме того, сообщалось, что Вооруженные силы РФ вышли на химзавод в Константиновке в Донецкой Народной Республике.

