Российские войска добились новых тактических успехов

Вооруженные силы РФ добились новых тактических успехов на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, бойцы группировки войск «Запад» результативно отработали по скоплениям личного состава и бронетехнике ВСУ. Удары были нанесены в окрестностях населенных пунктов Красный Лиман, Яцковка и Рубцы, а также на участке фронта в Харьковской области.

Суммарные потери противника оцениваются более чем в 180 бойцов, один танк, две бронемашины и 20 единиц автомобильного транспорта.

Подразделения «Южной» группировки войск смогли закрепиться на новых, более тактически важных рубежах. Это стало результатом активных действий против бригад ВСУ и теробороны возле Славянска, Краматорска, Пискуновки, Новоселовки и Константиновки.

В ходе этих боестолкновений украинская сторона потеряла до 90 своих военнослужащих, четыре единицы бронетехники, включая американский БТР М113, 13 автомобилей и две артиллерийские системы.

Тем временем части группировки войск «Центр» также продвинулись по линии боевого соприкосновения. Им удалось нанести урон живой силе и вооружению нацгвардии и ВСУ в районах Белицкого, Кучерова Яра, Райского и Водянского в ДНР.

Потери украинских вооруженных формирований в этом секторе превысили 370 человек, также были уничтожены шесть автомобилей и три артиллерийских орудия.

