В Горловке при атаке БПЛА ВСУ пострадал мирный житель

В Горловке при атаке беспилотного летательного аппарата ВСУ пострадал мирный житель. Инцидент произошел в Никитовском районе города.

- В результате атаки БПЛА ВФУ в Никитовском районе Горловки ранен мирный житель, - сказал Приходько.

Ранее сообщалось, что в ДНР из-за киевской агрессии пострадали 11 мирных жителей. В Макеевке при тушении пожара, вызванного атакой дрона ВСУ, ранения средней степени тяжести получили восемь сотрудников МЧС России. Тяжелые ранения также получил мужчина. Кроме того, в Зугрэсе при повторном ударе беспилотника пострадал еще один сотрудник МЧС. В центре Горловки в результате сброса взрывчатки с дрона был ранен мужчина 1987 года рождения.

Кроме того, БПЛА ВСУ повредил технику и инфраструктуру коммунального предприятия в Горловке. Инцидент произошел в Калининском районе. Украинский беспилотник сбросил боеприпас на территорию, где расположены гражданские объекты.

