Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус «Макеевка - Севастополь» под Донецком

Рейсовый автобус, следовавший маршрутом «Макеевка - Севастополь», подвергся атаке украинского беспилотника на территории ДНР вечером 27 мая. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что автобус попал под удар дрона недалеко от Донецка.
По предварительным данным, в автобусе находились восемь человек - двое водителей и шесть пассажиров. К счастью, никто из них не пострадал непосредственно в результате удара, однако один из водителей скончался по пути в больницу, предположительно, от инсульта. Об этом сообщил «КП Донецк» глава городского округа Докучаевск Александр Качанов.
Он рассказал подробности инцидента, отметив, что все находившиеся в автобусе люди успели укрыться от прямого попадания.
- Всего в автобусе было шесть пассажиров и два водителя. Во время атаки никто из них не пострадал, они успели укрыться от удара, - прокомментировал ситуацию глава Докучаевска.
Однако, по словам Александра Качанова, произошедшее оказало сильнейшее стрессовое воздействие на одного из водителей.
- Одному из водителей стало плохо, и он скончался по пути в больницу, предположительно, у него случился инсульт, - сказал Качанов корреспонденту «КП Донецк».
Ситуация осложнилась повторным ударом. Как сообщил Александр Качанов, возле пострадавшего автобуса остановился другой автомобиль, чтобы оказать помощь. Этот автомобиль также подвергся атаке БПЛА ВСУ. К счастью, в результате повторного удара пострадавших нет.
Отметим, что по данным Штаба обороны ДНР, после 22.00 27 мая над Донецком и Макеевкой была зафиксирована активность вражеских БПЛА.
Всего за прошедшие сутки над территорией ДНР система «Купол Донбасса» нейтрализовала и уничтожила 10 дронов противника. По вражеским БПЛА работают мобильные огневые группы и средства ПВО. Граждан просят при обнаружении обломков и взрывоопасных предметов срочно сообщать по телефонам экстренных служб.
Тем временем в Макеевке после удара дрона ВСУ тяжело ранен сотрудник автозаправочной станции. Мужчина госпитализирован в донецкий Институт неотложной и восстановительной хирургии имени Гусака.
Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram
Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Девять сотрудников МЧС пострадали при атаках дронов ВСУ в ДНР
В результате атак ВСУ был ранен командир отделения в Зугрэсе, еще восемь спасателей госпитализированы в Макеевке (подробнее)