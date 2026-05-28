Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус «Макеевка - Севастополь» под Донецком

БПЛА ВСУ атаковал автобус вблизи Донецка (архивное фото). Фото: Автодор

Подробности атаки и пострадавшие

Рейсовый автобус, следовавший маршрутом «Макеевка - Севастополь», подвергся атаке украинского беспилотника на территории ДНР вечером 27 мая. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что автобус попал под удар дрона недалеко от Донецка.

По предварительным данным, в автобусе находились восемь человек - двое водителей и шесть пассажиров. К счастью, никто из них не пострадал непосредственно в результате удара, однако один из водителей скончался по пути в больницу, предположительно, от инсульта. Об этом сообщил «КП Донецк» глава городского округа Докучаевск Александр Качанов.

Он рассказал подробности инцидента, отметив, что все находившиеся в автобусе люди успели укрыться от прямого попадания.

- Всего в автобусе было шесть пассажиров и два водителя. Во время атаки никто из них не пострадал, они успели укрыться от удара, - прокомментировал ситуацию глава Докучаевска.

Однако, по словам Александра Качанова, произошедшее оказало сильнейшее стрессовое воздействие на одного из водителей.

- Одному из водителей стало плохо, и он скончался по пути в больницу, предположительно, у него случился инсульт, - сказал Качанов корреспонденту «КП Донецк».

Повторная атака БПЛА

Ситуация осложнилась повторным ударом. Как сообщил Александр Качанов, возле пострадавшего автобуса остановился другой автомобиль, чтобы оказать помощь. Этот автомобиль также подвергся атаке БПЛА ВСУ. К счастью, в результате повторного удара пострадавших нет.

Общая ситуация с БПЛА над ДНР

Отметим, что по данным Штаба обороны ДНР, после 22.00 27 мая над Донецком и Макеевкой была зафиксирована активность вражеских БПЛА.

Всего за прошедшие сутки над территорией ДНР система «Купол Донбасса» нейтрализовала и уничтожила 10 дронов противника. По вражеским БПЛА работают мобильные огневые группы и средства ПВО. Граждан просят при обнаружении обломков и взрывоопасных предметов срочно сообщать по телефонам экстренных служб.

Тем временем в Макеевке после удара дрона ВСУ тяжело ранен сотрудник автозаправочной станции. Мужчина госпитализирован в донецкий Институт неотложной и восстановительной хирургии имени Гусака.

