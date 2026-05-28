Донецк
НовостиПолитика28 мая 2026 5:30

Сотрудник АЗС в Макеевке госпитализирован в тяжелом состоянии после атаки БПЛА

Ирина ДМИТРИЕВА
Пострадавшего госпитализировали в донецкий Институт неотложной и восстановительной хирургии имени Гусака

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Макеевке в результате атаки украинского беспилотника на автозаправочную станцию был тяжело ранен сотрудник АЗС. Его госпитализировали в больницу Донецка. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерстве здравоохранения ДНР.

Уточняется, что раненого доставили в Институт неотложной и восстановительной хирургии имени Гусака. Врачи оценивают состояние пострадавшего как тяжелое.

- В Макеевке ранен сотрудник заправки, мужчина 1978 года рождения. Он госпитализирован в донецкий Институт неотложной и восстановительной хирургии имени Гусака в тяжелом состоянии, - говорится в сообщении Минздрава.

Напомним, ранее сообщалось о ранении восьми сотрудников МЧС при тушении пожара в Макеевке после атаки БПЛА ВСУ 27 мая. Их госпитализировали, врачи наблюдают за их состоянием. Всего в этот день при атаках дронов ВСУ в ДНР пострадали девять сотрудников МЧС.

