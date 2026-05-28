БПЛА ВСУ повредил технику и инфраструктуру коммунального предприятия в Горловке

В Горловке зафиксировали последствия очередной атаки со стороны ВСУ. В результате удара украинского беспилотника в городе пострадали транспортные средства и объекты коммунальной собственности. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько.

По словам градоначальника, инцидент произошел в Калининском районе. Украинский беспилотник сбросил боеприпас на территорию, где расположены гражданские объекты.

- Вследствие сброса взрывоопасного предмета с БПЛА вооруженных формирований Украины в Калининском районе Горловки повреждены автотранспортные средства и инфраструктура одного из коммунальных предприятий, - заявил Приходько.

Напомним, ранее сообщалось, что украинский дрон сбросил боеприпас на автобус в Горловке. Никитовский район города подвергся атаке БПЛА ВСУ. Информации о жертвах или пострадавших в результате удара беспилотника не поступало.

