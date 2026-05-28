НовостиПолитика28 мая 2026 10:36

Беспилотник ВСУ сбросил боеприпас на автобус в Горловке

Никитовский район Горловки подвергся атаке БПЛА ВСУ
Ирина ДМИТРИЕВА
В Горловке зафиксирован очередной факт атаки БПЛА ВСУ. Фото (архив): ТГ/Приходько

В Горловке зафиксирован очередной факт атаки ВСУ с применением беспилотника. Украинский БПЛА осуществил сброс взрывчатки на автобус в Никитовском районе. В результате попадания боеприпаса транспортное средство получило серьезные повреждения. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько.

- В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины в Никитовском районе Горловки поврежден автобус, - заявил он.

Информации о жертвах или пострадавших в результате атаки БПЛА не поступало.

Напомним, ранее сообщалось, что дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус «Макеевка - Севастополь» под Донецком. По предварительным данным, в автобусе находились восемь человек - двое водителей и шесть пассажиров. К счастью, они успели укрыться от удара, однако одному из водителей стало плохо. Он скончался по пути в больницу, предположительно, от инсульта.

