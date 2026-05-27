В музее Мариуполя открылась выставка живописи «На рубеже».

В краеведческом музее Мариуполя открылась выставка живописи «На рубеже». Горожане могут увидеть работы петербургской художницы Татьяны Мищенко - 30 акварелей, посвященных историческим местам России. Об этом сообщили в администрации городского округа города.

Экспозицию организовала детская школа искусств №3 Мариуполя при поддержке городского отдела культуры. Выставка продлится до 31 мая.

Ранее сообщалось, что у стен Приазовского государственного технического университета в Мариуполе высадили «Аллею дружбы». Акция была приурочена к 323-летию города-побратима Санкт-Петербурга. Теперь вдоль университетской аллеи растет 101 кустовая роза.

Кроме того, из Мариуполя в Нальчик отправили двух бурых медвежат - мальчик и девочка возрастом 3,5 месяца. К их приезду в Нальчике завершили реконструкцию вольеров. Для косолапых подготовили просторную территорию с природным рельефом, укрытиями и местами для прогулок, максимально приближенную к естественной среде обитания.

