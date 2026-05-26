ВС РФ группировки войск «Запад» продолжают выбивать ВСУ из Красного Лимана в ДНР (архивное фото)

Вооруженные силы Российской Федерации группировки войск «Запад» продолжают выбивать украинских боевиков из населенных пунктов Красный Лиман, Святогорск и Пришиб в Донецкой Народной Республике.

Как сообщили в Министерстве обороны России, бойцы группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. А всего за последние сутки в их зоне ответственности потери вооруженных формирований Украины составили более 190 военнослужащих.

Ранее сообщалось, что расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» артиллерийской бригады группировки «Центр» нанес удар по пункту управления беспилотниками и скоплению техники ВСУ на Добропольском направлении в ДНР.

Кроме того, Глава ДНР Денис Пушилин сообщил об успехах бойцов Вооруженных сил Российской Федерации в районе высоток в Константиновке.

