Глава ДНР сообщил об успехах бойцов ВС РФ в районе высоток в Константиновке (архивное фото) Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в интервью «Вестям» об успехах бойцов Вооруженных сил Российской Федерации в районе высоток в Константиновке. Он уточнил, что основные бои сосредоточены непосредственно в населенном пункте.

- Здесь мы фиксируем продолжающееся боестолкновение в районе ж/д вокзала, в районе промзоны, а также в центральной части. Сообщается об успехах в высотной части населенного пункта. То есть там, где находятся высотки, - рассказал Пушилин.

Ранее Глава ДНР сообщил, что взятие Рай-Александровки откроет бойцам Вооруженных сил Российской Федерации дорогу на Славянск. Руководитель региона также отметил, что в Рай-Александровке продолжаются ожесточенные бои.

Кроме того, сообщалось, что военнослужащие «Южной» группировки войск и «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации продвигаются в Донецкой Народной Республике. Бойцы улучшают положение по переднему краю.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Где бы ни находились, всегда помогали местным жителям»: Ветеран боевых действий из ДНР Тарас Тарасов рассказал о своей службе

Соцкоординатор Тараса Тарасова описывает мужчину, как очень отзывчивого человека (подробнее)