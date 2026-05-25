Бойцы «Южной» группировки войск и «Центр» ВС РФ продвигаются в ДНР (архивное фото) Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Военнослужащие «Южной» группировки войск и «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации продвигаются в Донецкой Народной Республике. Бойцы улучшают положение по переднему краю.

- Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям шести механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Пискуновка, Николаевка, Новоселовка, Стенки и Константиновка в ДНР, - рассказали в Минобороны России.

На этом направлении за последние сутки потери вооруженных формирований Украины составили более 90 человек личного состава. Также российские войска уничтожили станцию контрбатарейной борьбы ВСУ RADA RPS-42 производства Израиля.

В Министерстве обороны РФ добавили, что бойцы группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции.

- Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, воздушно-десантной бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Шевченко, Василевка, Сергеевка, Белицкое, Новогришино, Торецкое, Кучеров Яр, Доброполье, Новофедоровка Донецкой Народной Республики, - рассказали в военном ведомстве РФ.

Также бойцы ВС России уничтожили бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины, 12 автомобилей и еще несколько единиц другой техники ВСУ.

