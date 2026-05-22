ВС РФ продолжают выбивать ВСУ из Красного Лимана, Пришиба и Татьяновки в ДНР (архивное фото)

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают выбивать украинских боевиков из Яцковки, Красного Лимана, Татьяновки и Пришиба в Донецкой Народной Республике. Все четыре населенных пункта находятся в зоне ответственности группировки войск «Запад», которая заняла более выгодные рубежи и позиции.

Как сообщают в Минобороны России, бойцы «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение боевикам ВСУ в районах населенных пунктов Стенки, Никоноровка, Рай-Александровка, Николаевка, Артема, Подольское, Алексеево-Дружковка, Краматорск и Константиновка в ДНР.

- Противник потерял до 140 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины HMMWV производства США, - рассказали в Минобороны РФ.

В военном ведомстве России добавили, что бойцы группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции.

- Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, егерской, штурмовой, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Белозерское, Райское, Доброполье, Белицкое, Шевченко, Василевка, Новоалександровка, Новый Донбасс Донецкой Народной Республики, - рассказали в Минобороны России.

На этом направлении за последние сутки вооруженные формирования Украины потеряли более 300 военнослужащих.

