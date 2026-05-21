ВС России улучшили положение по переднему краю в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации улучшили положение по переднему краю в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

- Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Константиновка, Краматорск, Малиновка, Николаевка, Ореховатка и Рай-Александровка Донецкой Народной Республики, - рассказали в Минобороны России.

На этом направлении за сутки российские войска уничтожили танк «Leopard» производства ФРГ.

Тем временем бойцы группировки войск «Центр» ВС РФ заняли более выгодные рубежи.

- Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, аэромобильной бригад, штурмового полка, батальона беспилотных систем ВСУ в районах населенных пунктов Доброполье, Курицыно, Кучеров Яр, Ленина, Новоалександровка, Новый Донбасс, Рубежное, Светлое, Шевченко Донецкой Народной Республики, - рассказали в военном ведомстве РФ.

На этом направлении ВС РФ уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Километр за километром мы подбирались ближе»: В годовщину освобождения Мариуполя бойцы ВС РФ вспоминают о боях за город

Военные строители принимали активное участие в восстановлении Мариуполя (подробнее)