В годовщину освобождения Мариуполя бойцы ВС РФ вспоминают о боях за город. Фото: Минобороны России

20 мая 2026 года Мариуполь отмечает четвертую годовщину освобождения города от украинских боевиков. В этот день военнослужащие Вооруженных сил России вспоминают, как проходили бои за Мариуполь.

– ВСУ выстроили крепкую оборону. Понемножку, километр за километром мы подбирались ближе и в итоге взяли завод «Азовсталь», – вспоминает один из бойцов ВС РФ.

Долгое время ВСУ сидели на заводе. Из города никого не выпускали, пытаясь как можно дольше затягивать время и прикрываться мирными людьми, в том числе стариками, женщинами и детьми. Но этот подлый поступок не дал противнику никакого преимущества. Российские войска защищали население города и как можно скорее выбивали ВСУ, чтобы в Мариуполе наступил мир.

– Мы их били открыто, а они прятались за людей, прятались в домах. Они никого не выпускали из города по коридорам, которые мы давали. Все люди, которых мы эвакуировали, в один голос говорили, что их никто не выпускал. Их заставляли сидеть по подвалам, по квартирам, чтобы они могли ими прикрываться, – рассказал военнослужащий ВС РФ.

Также бойцы регулярно проводили эвакуацию людей, делились продуктами питания и оказывали всяческую поддержку.

Жители города с ужасом вспоминают, как их насильно удерживали в городе боевики ВСУ.

– ВСУ нас назад возвращали и не выпускали из города. Мы же все возмущались: как вы можете нас удерживать? Мы прятались от обстрелов. Нам было страшно, – вспоминает одна из жительниц Мариуполя.

Как рассказали в Минобороны России, после освобождения города инженерные подразделения провели разминирование улиц. Военные строители принимали активное участие в восстановлении гражданской инфраструктуры Мариуполя.

Сегодня город фактически возвели заново, а в свои дома вернулись сотни тысяч человек.

