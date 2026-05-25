Пушилин сообщил, что взятие Рай-Александровки откроет ВС РФ дорогу на Славянск

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в интервью «Вестям», что взятие Рай-Александровки откроет бойцам Вооруженных сил Российской Федерации дорогу на Славянск. Руководитель региона также отметил, что в Рай-Александровке продолжаются ожесточенные бои.

- Стоит отметить, у нас Рай-Александровка уже достаточно давно находится на повестке, это абсолютно не случайно, потому что противник всеми силами пытается удерживать данный населенный пункт, исходя из того, что после освобождения данного населенного пункта открывается определенный простор и открываются новые возможности для наших подразделений, - рассказал Пушилин.

Он уточнил, что для военнослужащих ВС РФ откроются восточные ворота захода в сам Славянск.

Ранее Глава ДНР заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации продвигаются вдоль лесополос со стороны Новоалександровки в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, сообщалось, что на территории мемориального комплекса «Саур-Могила» состоялось торжественное вручение наград офицерам, представляющим военно-политические органы 27-й гвардейской мотострелковой дивизии из группировки войск «Центр».

