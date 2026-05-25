Глава ДНР заявил, что ВС РФ продвигаются вдоль лесополос у Новоалександровки

Вооруженные силы Российской Федерации продвигаются вдоль лесополос со стороны Новоалександровки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил Глава ДНР Денис Пушилин в интервью «Вестям».

- На Добропольско-Красноармейском направлении идут бои за Васильевку, противник предпринимает безуспешные контратаки. Также со стороны Новоалександровки российские войска продвигаются вдоль лесополос, - рассказал Пушилин.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили в Донецкой Народной Республике станцию контрбатарейной борьбы ВСУ производства Израиля, а также боевую машину реактивной системы залпового огня «Град».

Кроме того, сообщалось, что военнослужащие группировки войск «Центр» Вооруженных сил России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Шевченко, Василевка, Сергеевка, Белицкое, Новогришино, Торецкое, Кучеров Яр, Доброполье, Новофедоровка в ДНР.

