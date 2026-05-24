Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили в Донецкой Народной Республике станцию контрбатарейной борьбы ВСУ производства Израиля, а также боевую машину реактивной системы залпового огня «Град». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

- Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям шести механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Пискуновка, Николаевка, Новоселовка, Стенки и Константиновка в ДНР, - рассказали в Минобороны России.

За сутки на этом направлении потери вооруженных формирований Украины составили более 90 военнослужащих.

Ранее сообщалось, что расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» Вооруженных сил России уничтожил скопление украинских боевиков на Добропольском направлении в Донецкой Народной Республике.

