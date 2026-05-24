Расчет РСЗО «Град» ВС РФ уничтожил скопление ВСУ на Добропольском направлении.

Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» Вооруженных сил России уничтожил скопление украинских боевиков на Добропольском направлении в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации.

- Получив разведданные, расчет боевой машины оперативно выдвинулся из укрытия на огневую позицию, выставил посты воздушного наблюдения для защиты боевой машины от FPV-дронов и приступил к нанесению огневого поражения противника 122-мм реактивными осколочно-фугасными снарядами на расстояние более 18 километров, - рассказали в Минобороны России.

Бойцы группировки войск «Центр» ВС России продолжают наносить поражение украинским боевикам в ДНР.

Ранее сообщалось, что в ДНР группировка войск «Центр» заняла более выгодные рубежи. ВС РФ нанесли поражение восьми бригадам ВСУ в районах Шевченко, Доброполья, Белозерского, Сергеевки, Райского в Донецкой Народной Республике.

