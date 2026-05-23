В ДНР группировка войск «Центр» заняла более выгодные рубежи (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

За сутки группировка войск «Центр» заняла более выгодные рубежи. ВС РФ нанесли поражение восьми бригадам ВСУ в районах Шевченко, Доброполья, Белозерского, Сергеевки, Райского в Донецкой Народной Республике и Новоподгородного в Днепропетровской области.

- Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 290 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, - отмечают в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что за сутки бойцы «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли удары по четырем бригадам ВСУ в Донецкой Народной Республике. Противник потерял до 170 солдат, две бронемашины, 14 автомобилей, четыре артсистемы и станцию РЭБ.

Кроме того, военнослужащие группировки войск «Центр» успешно овладели ключевыми опорными пунктами ВСУ на подступах к населенному пункту Новопавловка в Донецкой Народной Республике.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Минобороны России рассказали об успехах ВС РФ за неделю в ДНР

Бойцы группировки войск «Центр» ВС России продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ (подробнее)