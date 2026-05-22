Военнослужащие штурмового отряда 239-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» успешно овладели ключевыми опорными пунктами ВСУ на подступах к населенному пункту Новопавловка в Донецкой Народной Республике. Как сообщили в Минобороны России, штурмовикам удалось взломать эшелонированную оборону противника, который превратил этот район в мощный укрепленный узел с разветвленной системой траншей и укрытий.

Успеху наземной операции предшествовала тщательная подготовка при участии подразделений беспилотной авиации и артиллерии. Разведывательные БПЛА в режиме реального времени выявляли огневые точки и перемещения живой силы ВСУ. После этого по вскрытым позициям противника были нанесены массированные удары FPV-дронами и артиллерийскими расчетами.

Под прикрытием огня штурмовые группы ворвались непосредственно на позиции ВСУ. Действуя слаженно и профессионально, бойцы провели зачистку блиндажей и подземных укрытий, уничтожая живую силу и технику противника в ближнем бою. Несмотря на сопротивление, применение ВСУ ударных дронов и минометный обстрел, российским военнослужащим удалось выполнить задачу в установленные сроки и с минимальными потерями.

Результатом захвата стратегически важных «опорников» под Новопавловкой стало значительное улучшение тактического положения подразделений группировки «Центр». Прорыв мощного оборонительного узла создал благоприятные условия для дальнейшего продвижения российских войск на Днепропетровском направлении, лишив противника выгодных позиций на подступах к населенному пункту.

Ранее сообщалось, что 20 мая 2026 года Мариуполь отметил четвертую годовщину освобождения города от украинских боевиков. Военнослужащие Вооруженных сил России вспомнили, как проходили бои за населенный пункт.

