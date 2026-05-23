«Южная» группировка войск улучшила положение по переднему краю в ДНР (архивное фото)

За сутки бойцы «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли удары по четырем бригадам ВСУ в районах Краматорска, Дружковки, Подольского и Константиновки в Донецкой Народной Республике.

- Противник потерял до 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы, - отмечают в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что военнослужащие группировки войск «Центр» успешно овладели ключевыми опорными пунктами ВСУ на подступах к населенному пункту Новопавловка в Донецкой Народной Республике. Успеху наземной операции предшествовала тщательная подготовка при участии подразделений беспилотной авиации и артиллерии.

Кроме того, за минувшие сутки силы противовоздушной обороны и сводные мобильные огневые группы при поддержке системы «Купол Донбасса» сбили над Донецкой Народной Республикой восемь вражеских беспилотных летательных аппаратов.

