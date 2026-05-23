«Купол Донбасса» за сутки сбил восемь дронов ВСУ над ДНР. Фото (архив): ТГ/Пушилин

За минувшие сутки силы противовоздушной обороны и сводные мобильные огневые группы при поддержке системы «Купол Донбасса» сбили над Донецкой Народной Республикой восемь вражеских беспилотных летательных аппаратов.

- При обнаружении обломков и взрывоопасных предметов сообщите по телефонам экстренных служб, - сообщили в Штабе обороны ДНР.

Напомним, что за 21 мая 2026 года силы противовоздушной обороны и сводные мобильные огневые группы при поддержке системы «Купол Донбасса» сбили над Донецкой Народной Республикой десять вражеских беспилотников.

Кроме того, Глава ДНР заявил о том, что 22 мая в результате обстрелов ВСУ пострадали восемь мирных жителей, в том числе девочка 2012 года рождения. Денис Пушилин рассказал, что ударам БПЛА ВФУ подверглись Петровский и Калининский районы столицы региона, Докучаевск, Волноваха и Красноармейск.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецке прошел траурный митинг в память о жертвах обстрела ВСУ в Старобельске

Глава ДНР заявил, что прощения и оправдания нынешнему киевскому режиму - нет (подробнее)