В Донецке возле одного из зданий, поврежденного в результате обстрела ВСУ, установили баннер «Старобельск 22.05.2026» с надписью «Мы хотели учиться» на фоне фотографии разрушенного общежития педучилища в ЛНР. Рядом установили школьную парту с раскрытыми учебниками.
Жители Донецка приносили цветы к импровизированному мемориалу и зажигали свечи в память о жертвах этой страшной трагедии.
Священник отслужил панихиду по погибшим.
- Прощения и оправдания нынешнему киевскому режиму просто нет, - заявил Глава ДНР.
Руководитель региона выразил соболезнования родным погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Ранее Глава ДНР сообщил о том, что наш регион готов оказать помощь Старобельску.
