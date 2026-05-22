В Донецке прошел траурный митинг в память о жертвах обстрела ВСУ в Старобельске. Фото: Скриншот видео

В Донецке возле одного из зданий, поврежденного в результате обстрела ВСУ, установили баннер «Старобельск 22.05.2026» с надписью «Мы хотели учиться» на фоне фотографии разрушенного общежития педучилища в ЛНР. Рядом установили школьную парту с раскрытыми учебниками.

Жители Донецка приносили цветы к импровизированному мемориалу и зажигали свечи в память о жертвах этой страшной трагедии.

В Донецке прошел траурный митинг в память о жертвах обстрела ВСУ в Старобельске

Священник отслужил панихиду по погибшим.

- Прощения и оправдания нынешнему киевскому режиму просто нет, - заявил Глава ДНР.

Руководитель региона выразил соболезнования родным погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее Глава ДНР сообщил о том, что наш регион готов оказать помощь Старобельску.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ДНР готова оказать помощь пострадавшим при обстреле ВСУ в Старобельске ЛНР

Глава ДНР Денис Пушилин выразил глубокие соболезнования семьям погибших при обстреле ВСУ в Старобельске ЛНР (подробнее)