Восемь жителей ДНР, в том числе ребенок, пострадали в результате ударов ВСУ

ВСУ атакуют гражданскую инфраструктуру в ДНР (архивное фото)

Глава ДНР заявил о том, что 22 мая в результате обстрелов ВСУ пострадали восемь мирных жителей, в том числе девочка 2012 года рождения.

Денис Пушилин рассказал, что ударам БПЛА ВФУ подверглись Петровский и Калининский районы столицы региона, Докучаевск, Волноваха и Красноармейск.

- Раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю им скорейшего выздоровления, - сказал Глава ДНР.

Также Пушилин добавил, что в результате обстрелов повреждены четыре объекта гражданской инфраструктуры, жилые домостроения и легковые автомобили.

