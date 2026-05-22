«Купол Донбасса» за сутки сбил десять дронов ВСУ над ДНР. Фото (архив): ТГ/Пушилин

За минувшие сутки силы противовоздушной обороны и сводные мобильные огневые группы при поддержке системы «Купол Донбасса» сбили над Донецкой Народной Республикой десять вражеских беспилотников.

- При обнаружении обломков и взрывоопасных предметов сообщите по телефонам экстренных служб, - сообщили в Штабе обороны Донецкой Народной Республики.

Ранее сообщалось, что за 19 мая силы противовоздушной обороны и сводные мобильные огневые группы при поддержке системы «Купол Донбасса» сбили 19 вражеских беспилотников над Донецкой Народной Республикой.

Кроме того, антитеррористическое подразделение «Горыныч» донецкого Управления ФСБ вместе с 4-й бригадой «Южной» группировки войск России продолжает охоту на украинских диверсантов в Константиновке. Бойцы выследили и ликвидировали три вражеские диверсионно-разведывательные группы, а также склад боеприпасов для беспилотников.

