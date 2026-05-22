НовостиПолитика22 мая 2026 6:11

«Купол Донбасса» за сутки сбил десять дронов ВСУ над ДНР

Жителей ДНР призвали сообщать об обломках сбитых дронов противника
Владислав ГУЩИН
«Купол Донбасса» за сутки сбил десять дронов ВСУ над ДНР. Фото (архив): ТГ/Пушилин

За минувшие сутки силы противовоздушной обороны и сводные мобильные огневые группы при поддержке системы «Купол Донбасса» сбили над Донецкой Народной Республикой десять вражеских беспилотников.

- При обнаружении обломков и взрывоопасных предметов сообщите по телефонам экстренных служб, - сообщили в Штабе обороны Донецкой Народной Республики.

Ранее сообщалось, что за 19 мая силы противовоздушной обороны и сводные мобильные огневые группы при поддержке системы «Купол Донбасса» сбили 19 вражеских беспилотников над Донецкой Народной Республикой.

Кроме того, антитеррористическое подразделение «Горыныч» донецкого Управления ФСБ вместе с 4-й бригадой «Южной» группировки войск России продолжает охоту на украинских диверсантов в Константиновке. Бойцы выследили и ликвидировали три вражеские диверсионно-разведывательные группы, а также склад боеприпасов для беспилотников.

