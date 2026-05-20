«Купол Донбасса» за сутки сбил 19 дронов ВСУ в ДНР. Фото (архив): ТГ/Пушилин

За 19 мая силы ПВО и сводные мобильные огневые группы при поддержке системы «Купол Донбасса» сбили 19 вражеских беспилотников над Донецкой Народной Республикой.

- При обнаружении обломков и взрывоопасных предметов сообщите по телефонам экстренных служб, - сообщили в Штабе обороны ДНР.

Напомним, что за 18 мая над Донецкой Народной Республикой силы ПВО и сводные мобильные группы при поддержке системы «Купол Донбасса» сбили шесть вражеских беспилотников.

Кроме того, за прошедшую неделю в Донецкой Народной Республике сорвали 38 попыток террористических атак со стороны противника. ВСУ пытались атаковать Старобешевскую ТЭС. На подлете к станции мобильные группы уничтожили дрон FP-2. Также на трассе Донецк - Мариуполь был перехвачен беспилотник «Чаклун-В», охотившийся на гражданские автомобили, а в Горловке дрон ВСУ «Батон» пытался ударить по массовому скоплению людей на автостанции.

Суд ДНР заочно приговорил британского наемника ВСУ к 13 годам строгого режима

Верховный суд ДНР вынес заочный приговор британцу за участие в вооруженном конфликте на стороне Украины (подробнее)